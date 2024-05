Na quarta-feira, 22 de maio, os representantes dos 27 estabelecimentos participantes do Roteiro Gastronômico da 7ª edição do Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena, tiveram uma experiência única ao participarem de uma oficina de empratamento com o renomado chef Júnior Marinho. O evento foi realizado no espaço Gourmet do CTC Sicoob Credisul, em Vilhena (RO).

O chef Marinho, vindo de Goiânia (GO), já é um veterano do festival, participando pela terceira vez, e este ano retorna como consultor, auxiliando diretamente os estabelecimentos inscritos. Durante a oficina, ele compartilhou seu vasto conhecimento em técnicas sofisticadas de empratamento.

Os participantes puderam explorar dois pratos: nhoque de mandioca com camarão, molho de moqueca, cake de coentro, lascas de coco e brotos de coentro; e ancho serenado, fettuccine com fonduta de limão China, crocante de grana padano e azeite de coentro. O chef revelou segredos valiosos, como o uso do azeite verde e dicas de finalização que elevam qualquer prato a um nível artístico.

Além das receitas, Júnior destacou a importância da criatividade no empratamento. “O empratamento é uma arte individual, cada chef e restaurante tem sua própria liberdade poética. Uma regra simples que costumo seguir é colocar a proteína à direita e a guarnição à esquerda. E, claro, os microverdes são essenciais para dar aquele toque final de beleza ao prato”, explicou.

A oficina também abordou como aplicar conceitos de empratamento em diversos estilos de pratos, desde apresentações mais elaboradas até as mais clássicas, mostrando que a sofisticação pode estar presente tanto em louças requintadas quanto em opções mais simples.

O Sicoob Sabor 2024 acontece de 2 a 23 de julho, com o tema ‘Amazônia Fusion’, combinando ingredientes amazônicos com receitas tradicionais de várias culturas. Além do roteiro gastronômico repleto de pratos exclusivos, a programação cultural incluirá aulas-show, oficinas e apresentações musicais, oferecendo entretenimento para toda a família.