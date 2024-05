Nesta quinta-feira (23), o deputado estadual Cássio Gois (PSD) destacou o dia produtivo na Rondônia Rural Show Internacional (RRS), em Ji-Paraná, onde projetos de lei e outros diplomas de sua autoria, foram aprovados, reconhecendo esforços e trabalhos importantes.

Em uma série de iniciativas que visam fortalecer a economia local e reconhecer contribuições importantes, Gois se destacou como um defensor dos interesses dos rondonienses.

Entre os projetos aprovados, o Projeto de Lei 488/2024 merece destaque especial. A legislação proposta pelo parlamentar prioriza a compra do Café Robusta Amazônico pela Administração Pública do Estado. “Este projeto beneficiará diretamente os produtores rurais locais, impulsionando a economia agrícola de Rondônia,” afirmou Gois, que é membro da comissão de agropecuária e política rural da Assembleia Legislativa de Rondônia.

Outro projeto importante foi o Projeto de Lei nº 486/2024, que homenageia Francisco Vitorino de Souza, o “Quito”. Quito é reconhecido por seu papel crucial no desenvolvimento dos municípios de Cacoal e Ministro Andreazza, especialmente pela abertura da RO-418, antiga linha 7. “Quito é um verdadeiro pioneiro e merece todo o nosso reconhecimento por suas contribuições históricas,” disse Gois durante a cerimônia de aprovação. Com isso, a rodovia RO-418 passará a se chamar oficialmente “Rodovia Quito”.

Em uma iniciativa para valorizar as mulheres no agronegócio, Gois também instituiu o Dia Estadual da Mulher do Agronegócio, por meio do Projeto de Lei nº 487/2024, marcado para o dia 22 de junho. “As mulheres são a espinha dorsal do agronegócio em Rondônia, e este dia será uma justa homenagem a todas elas,” destacou o deputado.

Em um gesto de reconhecimento e gratidão, foram prestados votos de louvor aos 42 bombeiros militares e 2 médicos da Sesau pelo trabalho durante as enchentes no Rio Grande do Sul. “Estes profissionais são verdadeiros heróis e merecem nosso total reconhecimento pelo empenho e dedicação demonstrados,” enfatizou o parlamentar.

Gois também aprovou um voto de louvor para Cariny Baleeiro Tadiotto Cielo, chefe de Cartório da 11ª Zona Eleitoral em Cacoal, por sua premiação na categoria de Comunicação e Combate à Desinformação do I Prêmio de Inovação Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “Cariny tem desempenhado um papel fundamental na luta contra a desinformação, e este reconhecimento é mais do que merecido”, afirmou.

Durante o evento, o deputado Cássio Gois reforçou seu comprometimento com o setor rural. “Nos primeiros dois anos de mandato, destinei mais de 6 milhões de reais ao homem do campo, são recursos que trazem inúmeros benefícios ao nosso produtor rural. Esse investimento é fundamental para fortalecer nossa agricultura e garantir melhores condições de vida para os nossos produtores”, concluiu Gois.