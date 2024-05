Salatiel Rodrigues, representante do Sistema OCB-Rondônia, sublinhou a relevância da Rondônia Rural Show desde sua criação. Inspirada na Coopavel, realizada em Cascavel (PR), a feira tem evoluído continuamente graças aos investimentos e inovações dos governos estaduais.

Este evento é uma vitrine tecnológica, apresentando o melhor que Rondônia produz e oferecendo uma oportunidade singular para o cooperativismo se destacar no cenário agropecuário.

Na 11ª edição da Rondônia Rural Show, a OCB Rondônia marca presença desde a primeira edição, evidenciando seu compromisso contínuo com o desenvolvimento do setor. Este ano, o Sistema OCB está presente no pavilhão internacional empresarial, com 12 cooperativas expondo uma ampla variedade de produtos, incluindo café, palmito e geleias. Somando-se às cooperativas de crédito, o total de cooperativas participantes ultrapassa 20.

As cooperativas de agricultura familiar também têm um espaço dedicado no pavilhão da agricultura familiar. Dentre elas, destaca-se a cooperativa Coopaiter, uma organização indígena que produz café e castanha, contribuindo significativamente para a economia local. A Rondônia Rural Show não é apenas uma plataforma de exposição, mas um motor de crescimento econômico para o estado.

Salatiel enfatiza que o cooperativismo está sempre presente nos grandes negócios de Rondônia, movimentando a economia estadual. Além disso, as cooperativas estão engajadas em ações sociais, como a arrecadação de donativos para o Rio Grande do Sul, demonstrando solidariedade e responsabilidade social.

O impacto do cooperativismo no estado é notável, gerando mais de 5 mil empregos diretos e mais de 15 mil empregos indiretos. As cooperativas estão presentes nos 52 municípios de Rondônia, abrangendo praticamente todos os distritos. Essa presença robusta contribui significativamente para o PIB do estado e promove o desenvolvimento sustentável das comunidades locais.

A Rondônia Rural Show, com sua estrutura grandiosa e oportunidades de networking, é um evento crucial para o cooperativismo. As cooperativas utilizam essa plataforma para mostrar seus produtos, inovações e fortalecer parcerias, impulsionando ainda mais o crescimento econômico de Rondônia. Salatiel Rodrigues reafirma o compromisso do Sistema OCB Rondônia em continuar participando ativamente deste evento, contribuindo para o desenvolvimento agrícola e econômico do estado.