A Rondônia Rural Show, um dos eventos mais esperados do agronegócio no estado, recebe uma atenção especial do SEBRAE.

Em uma entrevista exclusiva ao Extra de Rondônia, Thuylla Ribeiro, coordenadora do estande do SEBRAE na feira, destaca o compromisso da instituição com os microempreendedores, tanto urbanos quanto rurais.

Com uma estratégia voltada para a visibilidade e interação, o estande do SEBRAE se destaca nesta edição da Rondônia Rural Show. Com um amplo espaço e uma equipe dedicada, o objetivo é mostrar de forma efusiva a marca SEBRAE, com diversas ações para os visitantes.

Dois concursos lançados para a feira atraem a atenção dos participantes. Um concurso de fotografia, exclusivo para produtores rurais, destaca a vida no campo. Cinco imagens foram selecionadas e estão em votação no estande, onde os visitantes podem escolher os vencedores. Da mesma forma, uma exposição de artesanato valoriza o trabalho dos empreendedores, com o vencedor ganhando uma viagem ao Centro de Referência de Artesanato no Rio de Janeiro.

Além disso, o estande oferece orientações sobre os serviços do SEBRAE para todos os visitantes, com foco especial em técnicas de gestão financeira e acesso à tecnologia para empreendedores rurais. A iniciativa busca fortalecer a marca SEBRAE e ampliar sua clientela, mostrando o apoio disponível não apenas para o campo, mas também para o empreendedorismo urbano.

Com atividades como um circuito de fotos para compartilhamento nas redes sociais, rodadas de negócios entre empreendedores locais e clientes de todo o Brasil, podcast, palestras e reuniões, o SEBRAE promove a interação e educação empreendedora. A Rondônia Rural Show se torna um espaço de encontros e oportunidades, onde o SEBRAE cumpre seu papel institucional de promover o desenvolvimento do empreendedorismo em todas as suas formas.