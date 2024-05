Nesta quinta-feira, 23, Vilhena recebeu a visita do deputado federal Lúcio Mosquini para discutir importantes questões para a região.

O parlamentar, que também é presidente regional do partido, visitou a redação do Extra de Rondônia, acompanhado pelos vereadores Samir Ali (presidente da Casa de Leis), Ronildo Macedo e Vivian Repessold, todos do MDB.

Na entrevista, Mosquini disse que uma das pautas abordadas foi a inspeção nas obras do viaduto do Trevo da 364, que facilitará o acesso aos municípios do Cone Sul, através de Colorado do Oeste.

Com um investimento de R$ 10 milhões, as obras estão em andamento e têm previsão de conclusão entre março e abril do próximo ano, conforme constatado durante a visita técnica.

Além disso, Mosquini tratou da duplicação da BR 174 no trecho urbano de Vilhena, com cerca de seis quilômetros. Em um encontro com a população e empresários da região, que ocorreu na Avenida Jô Sato, ele trouxe o Superintendente do DNIT André dos Santos para discutir a necessidade dessa demanda.

Sobre a BR-364, o deputado explicou que há projetos para construção de terceira faixa e duplicação. A duplicação contempla o trecho entre Pimenta Bueno e Porto Velho, com prazo até dezembro deste ano para apresentação do projeto. Já a terceira faixa, entre Vilhena e Pimenta Bueno, contará com 18 quilômetros construídos em concreto.

PLANOS DO MDB

No âmbito político, Mosquini destacou os planos do MDB para as eleições municipais, com candidatos a prefeito em 21 cidades do Estado, vice-prefeito em 14 ou até 15 cidades e apoio em outras. “Estaremos presentes nas eleições com candidaturas à majoritária ou ao menos nominatas disputando vagas do Legislativo em 44 municípios”, destacou.

Em Vilhena, o partido está fortalecendo seu grupo, recebendo lideranças e preparando uma nominata completa ao Parlamento. O vereador Ronildo Macedo é o pré-candidato a prefeito, e a decisão sobre a candidatura será tomada de forma autônoma e democrática na convenção partidária.