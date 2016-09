Coligação denuncia “Japonês” por oferecer comida e bebida a eleitores em reunião

A quarta zona eleitoral do município de Vilhena recebeu nesta terça-feira, 16, uma denúncia da coligação “A Vontade do Povo”, contra o candidato a prefeito Eduardo Japonês.

Ele participou de uma reunião na empresa Multifós com os servidores, e na foto publicada em sua rede social no dia 8 de setembro havia comida e bebida que possivelmente foram oferecidos aos participantes do encontro político.

Na imagem, é possível ver um bolo de confeitaria, caixa para transporte de salgados, além de refrigerantes, cafés entre outros produtos que caracterizam a realização de um “rega bofe”.

De acordo com a denúncia feita à justiça, “Japonês” pode ser acusado de captação ilícita de sufrágio, além de abuso de poder econômico em conformidade com o artigo 41-A da lei número 9505/97.

Segundo a denúncia feita pela coligação, “ainda que o acontecimento tenha se dado em local privado, este tem franqueado o acesso ao público, dado se constituir em estabelecimento comercial e a divulgação do evento se deu por obra e iniciativa do próprio investigado”, diz um parágrafo da nota.

Ainda, de acordo com a denúncia, “a foto demostra a distribuição gratuita de comida e bebida com o intuito de obter votos, vez que o objetivo da reunião, como fica evidente da mensagem da mídia social do investigado, era divulgar seu nome para a titularidade da prefeitura da cidade de Vilhena e pedir o apoio político através da concessão de votos dos presentes, ficando configurada a intenção de angariar votos”, continua a peça judiciária.

Caso a denúncia seja acatada pela justiça, Japonês pode ter o registro de candidatura cassado pela justiça, além de receber multa. O Extra de Rondônia deixa espaço à disposição de Eduardo “Japonês” para eventuais esclarecimentos.

Texto e fotos: Assessoria