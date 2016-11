Em coma, ex-prefeito de Vilhena é mantido vivo através de aparelhos

Internado em Cuiabá desde o dia 06 deste mês, o ex-prefeito e atual secretário municipal de Planejamento, Heitor Tinti Batista, teve seu quadro clínico agravado do final de semana para cá.

Ao Extra de Rondônia, um sobrinho dele explicou que sua sobrevivência só está sendo possível em virtude de equipamentos conectados a ele.

Heitor está em coma, perdeu as funções renais e está com danos graves no coração e pulmões.

O calvário do titular da SEMPLAN teve início por volta do dia 20 do mês passado, quando sofreu arritmia e elevações súbitas de pressão.

Ainda recuperando-se de cirurgia cardíaca a qual havia sido submetido há alguns meses, seus médicos mudaram a medicação que Batista vinha usando, mas isto não evitou que ele tivesse um grave enfarte no dia 04 passado.

Reanimado através de descargas elétricas, sofreu lesões no pulmão e foi removido para o Hospital São Mateus, em Cuiabá. Desde então seu estado foi piorando, e de acordo com o parente ele sofreu pelo menos outras cinco paradas cardíacas, que teriam provocado fibrose no tecido do coração

No sábado passado os médicos decidiram operá-lo mais uma vez para retirada do tecido morto em seu coração, mas o procedimento foi prejudicado por outras oito paradas cardíacas e um AVC. Heitor Tinti saiu do centro cirúrgico em coma, e desde então sua vida depende de aparelhos. “A situação está crítica, e os médicos tem poucas esperanças de recuperação”, declarou o sobrinho.

