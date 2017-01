Tiranossauros realiza tributo à banda Guns n’ Roses; veja fotos

O Ace Of Spades Rock Bar no último sábado, 14, foi palco do tributo as bandas de rock AC/DC e Guns n’ Roses.

O show conduzido pelos Tiranossauros, de Cacoal, reuniu amantes do hard rock em Vilhena.

O Extra de Rondônia registrou os melhores momentos do evento. Confira.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia