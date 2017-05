Cantor gospel Samuel Mariano se apresenta em Vilhena

No dia 19 de junho será realizado a 1º Cruzada Aviva Vilhena com a participação do cantor Samuel Mariano, de Recife (PE).

A apresentação acontecerá no estádio municipal Arnaldo Lopes Martins, o “Portal da Amazônia”, entrada franca.

O evento está sendo organizado por Lurdes Freitas com apoio da Igreja Avivamento e da Ordem dos Pastores de Vilhena (ORMEVI).

De acordo com Lurdes são aguardadas caravanas vindas do Cone Sul de Rondônia e do Mato Grosso.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (69) 9 8475-3898.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação