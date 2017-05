Secretária e adjunta pedem exoneração e Ivete deixa Semig para assumir Assistência Social

Ivete está desde o dia 1 de janeiro na gestão municipal e ocupava a titularidade da Semig

Há mudanças na titularidade da secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), da prefeitura de Vilhena. Nesta quinta-feira, 25, assumiu a titularidade da pasta Ivete Pires da Costa, substituindo Nair Cerutti. Além de Nair, também pediu exoneração do cargo a adjunta, Juliana Paula.

Ela agradeceu a contribuição das ex-secretárias pela dedicação e esforço numa pasta tão difícil como é a Semas. “Ivete tem um grande desafio pela frente, já que a Semas é uma pasta que acumula diversos programas sociais importantes e requer dedicação exclusiva 24 horas por dia. Nair e Juliana deixaram sua contribuição, e agora é a vez de Ivete conduzir as atividades da Semas. A mudança nos comandos das chefias faz parte da dinâmica da vida pública. Ela conta com todo o nosso apoio neste momento em que Vilhena passa por um momento de reorganização administrativa”, disse a chefe do executivo municipal.

Ivete já faz parte da atual gestão e era titular da Secretaria Municipal de Integração Governamental (Semig) desde o dia 1 de janeiro deste ano. Ela foi remanejada para a Semas.

É administradora de empresas e Bacharel em Direito. Exerceu cargos importantes na prefeitura municipal de Colorado do Oeste, Tribunal Regional do Trabalho, prefeitura de Vilhena e Assembleia Legislativa.

