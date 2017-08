R$ 3,79: “O Nosso Posto” lança promoção com gasolina mais barata de Vilhena

Mantendo a tradição de vender mais barato o combustível de melhor qualidade no litro, o Auto Posto “O Nosso Posto” lançou a promoção imperdível para três dias desta semana.

A partir desta quarta-feira, 16, o litro da gasolina será vendido à R$ 3,79.9 no dinheiro. A promoção é válida para o abastecimento na quarta, quinta e sexta (respectivamente dias 16, 17 e 18).

Ainda, segundo a direção do posto, o preço no litro do Álcool e do Diesel também estará com o melhor preço da cidade.

Qualidade e quantidade é no Auto Posto “O Nosso Posto”, localizado na Avenida Barão do Rio Branco, 2766, Centro, com atendimento de segunda à sábado das 06h30 às 19h e aos domingos das 06h30 às 17h.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia