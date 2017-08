Edição do projeto Qualicine Cinema Itinerante realizada no Cristo Rei foi sucesso entre o público

Foi realizado na noite desta sexta-feira, 18, a sessão de filmes do projeto “Qualicine Cinema Itinerante” que visa a exibição de grandes sucessos cinematográficos, nos bairros de Vilhena.

O evento ocorreu ao lado da antiga Gazin e atraiu cerca 300 pessoas, que elogiaram muito a ação dos idealizadores.

Com uma estrutura completa e de qualidade, os organizadores distribuíram pipoca e mais de 30 brindes em parceria com as empresas vilhenenses.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação