Gracyanne Barbosa e coreógrafo participam do “Aulão Explosão” aberto ao público no próximo sábado

No próximo sábado dia, 14, a partir das 18h00, a equipe da “Ritmus Fitness” e “Monster Suplementos” realizará um grandioso aulão na Avenida Capitão Castro, esquina com a rua Marques Henrique, Centro, em Vilhena.

O “Aulão Explosão” contará com a presença da ex- dançarina e atual modelo fitness Gracyanne Barbosa juntamente com seu coreógrafo, Sandes Marques. O evento será aberto ao público e terá diversos ritmos.

Após o evento a modelo dará autógrafos aos fãs. Vale ressaltar que será necessário levar um quilo de alimento não perecível, pois será doado a entidades carentes.

