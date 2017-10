Aulas de natação do CRECA atendem dezenas de adolescentes

Entre as atribuições da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), de Vilhena, comandada por Ivete Pires da Costa, destaca-se o Centro de Referência Especializada da Criança e Adolescente (CRECA), que atualmente conta com 120 jovens matriculados.

No local elas recebem alimentação, atividades esportivas e culturais, além de todo atendimento necessário para mantê-las a salvo dos riscos da vida nas ruas. “O CRECA é um organismo vital para dar oportunidade de futuro positivo para as nossas crianças, em particular àquelas que vêm de famílias mais humildes”, destaca a prefeita Rosani Donadon. Por sua vez a Secretária Ivete Pires da Costa comenta que entre as atividades que o CRECA oportuniza a natação é uma das mais importantes.

A coordenadora do centro, Elizete Rodrigues da Silva Araújo, ressalta que a estrutura disponível no local está entre as melhores do Estado. “Contamos com uma piscina semi-olímpica, cuja manutenção e limpeza são realizadas de forma rigorosa, assegurando assim a saúde e a segurança dos alunos. Além disso, temos um professor dedicado e competente, garantindo assim a boa formação de nossos atletas”, avalia.

Roger Henrique, o professor de natação, fala que entre o grupo de alunos há muitos com potencial expressivo, e espera ter uma turma formada para participar de competições já no próximo ano. As aulas acontecem duas vezes por semana, e os alunos aprendem as modalidades Crow, Costas e Borboleta. “Por enquanto estamos trabalhando o básico, mas nas próximas semanas acredito que poderemos aplicar a metodologia avançada dado o progresso dos atletas”, explicou.

Para as crianças trata-se de uma oportunidade única, posto que em muitos casos as famílias não teriam condições de arcar com as despesas de um curso deste porte em academias privadas. “Fico feliz em poder ofertar este tipo de atividade aos nossos jovens, ação que faz parte das metas de ações da prefeita Rosani Donadon, inclusão social e resgate da cidadania destas crianças”, declarou Ivete Pires da Costa.

Já a prefeita Rosani Donadon garantiu que para o próximo ano serão ofertadas mais vagas, além de estar programada a ampliação do número de atividades disponíveis no CRECA.

Texto e fotos: Assessoria