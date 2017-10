Viagem de vereadores custou mais de R$ 32 mil aos cofres públicos; advogado criticou “festival de diárias”

R$ 32.200,00. Esse foi o valor gasto por oito vereadores de Vilhena que na última semana foram à capital federal, Brasília.

Conforme informações do Portal de Transparência, a saída da comitiva foi domingo, 15 de outubro, com a justificativa de “agilizar a e liberação das emendas que ali tramitam e as que serão destinadas para o exercício de 2018”. O grupo retorna hoje (sexta-feira) à Vilhena.

Os vereadores Adilson Oliveira (presidente do Legislativo), Samir Ali, Carlos Suchi, França Silva, Ronildo Macedo, Wilson Tabalipa pegaram seis diárias cada um. Cada diária custa R$ 700,00 aos cofres públicos, totalizando R$ 4.200,00. Já Vera Lúcia e Rafael Maziero pegaram 5 diárias, totalizando R$ 3.500,00.

A viagem dos edis foi duramente criticada pelo advogado Caetano Neto, que classificou o passeio como “descabido e desnecessário”.

Nas palavras do operador de Direito, “a atual legislatura se manifesta como a mesmice de todos os tempos”.

Contudo, até o momento, os vereadores já gastaram mais de R$ 93 mil em diárias neste ano.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa