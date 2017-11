CEREJEIRAS: mesmo após inúmeras denúncias, falta de iluminação em rotatória continua fazendo vítimas fatais

A rotatória fica localizada na BR-435, há cerca de 13 km de Cerejeiras e liga o município às cidades de Corumbiara e Pimenteiras.

“Rotatória da morte”, como já é conhecida a obra que foi construída em prol de diminuir a periculosidade do local, por ser uma travessia,devido a falta de sinalização e iluminação, já causou cinco mortes e deixou inúmeras pessoas feridas, sendo que duas destas, ainda possuem sequelas graves.

O Extra de Rondônia divulgou uma reportagem no início do ano corrente, referente ao assunto, porém, nenhuma atitude foi tomada por parte das autoridades.

O último caso de vítima fatal ocorreu na noite de domingo, 19, onde o funcionário do Banco Bradesco, Eberson Silva Pereira, de 30 anos, sofreu uma queda e não resistiu aos ferimentos.

Apesar do laudo pericial da morte ainda não ter sido finalizado, a reportagem do site teve acesso a outro laudo, referente ao acidente que também vitimou de morte o policial Wiliam Andrade, na noite do dia 03 de novembro de 2016, que apontou a falta de iluminação como a causa evidente do choque do condutor contra o meio fio.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia