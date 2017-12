La Varanda promove 2ª edição do “Jantar Dançante Italiano com Churrasco”

Depois do sucesso com o primeiro jantar italiano, a Choperia La Varanda promoverá mais uma edição do “Jantar Dançante Italiano com Churrasco” neste sábado, 09, a partir das 19h00.

O jantar terá como atração principal o cantor regional Valdir Alberto. Será ofertado aos clientes um cardápio especial com uma variedade de comidas típicas da Itália. Haverá uma diversidade em massas, carnes, saladas, polenta e salame.

Para quem desejar saborear as delícias que serão servidas no jantar basta ir à Choperia La Varanda que fica localizada na Avenida Presidente Nasser, número 401, em Vilhena.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone (69) 3322-9423.

