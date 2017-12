Semec encerra campeonato municipal amador e juvenil sub-17

A Secretaria Municipal de Esporte e Cultura de Vilhena (Semec) Encerrou no final semana os Campeonatos Municipais de Futebol Amador e Juvenil Sub 17, no estádio Portal da Amazônia.

Pelo Campeonato Juvenil Sub 17, o selecionado Verdão/ Grêmio consagrou-se campeão ao vencer, nos pênaltis, a equipe do Ajax. No tempo normal de jogo e prorrogação a partida terminou empatada em 02 x 02, mas nos pênaltis o placar foi favorável para Verdão/Grêmio em 03 x 02.

Com o encerramento do Campeonato Juvenil Sub 17, a artilharia da competição ficou com Lucas Almeida (Ajax) com 14 gols e o goleiro menos vazado foi José Paulo (Verdão/Grêmio) que sofreu apenas 03 gols durante o campeonato.

Em seguida, teve a final do Campeonato Amador com a equipe do Sociedade/RC Brindes goleando o Ajax por 07 x 01, conquistando assim o primeiro lugar na competição.

O artilheiro do Amador foi Caio (Sociedade/RC Brindes), com 09 gols, e Rafael (Sociedade/RC Brindes) teve o mérito de ser o goleiro com menos gol sofrido.

O secretário de Espores e Cultura (Semec), Natal Jacob, ao encerrar aos dois campeonatos reconheceu o desempenho das equipes, avaliou como positivas as competições e agradeceu o apoio das autoridades municipais.

“Foi um dos melhores campeonatos Juvenil e Amador dos últimos anos, mas o mérito é de vocês jogadores e comissão técnica. Quero agradecer o bom desempenho de todos e ainda e o apoio da prefeita Rosani Donadon e o vice Darci Cerutti, a toda a equipe da semec e a comissão de arbitragem.”, ressaltou o secretario da pasta.

Fonte: Extra de Rondônia/com informações da assessoria

Fotos: Assessoria