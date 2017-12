VEC contrata para temporada 2018 o técnico João Martins

A diretoria do Vilhena Esporte Clube (VEC) anunciou nesta quinta-feira, 07, seu treinador para a temporada 2018.

Trata-se do técnico João Martins, de 60 anos, que chegará para seu primeiro trabalho na região Norte. A informação foi confirmada pelo presidente do clube, Cleverson Machado.

Martins acumula passagens pelo futebol paulista, onde dirigiu o Sertãozinho, Taubaté, Oeste, Ferroviária, São Carlos, Marília, Ituano, Atlético Sorocaba e o Matonense que dirigiu este ano no campeonato Paulista A-3.

De acordo com presidente além do técnico o elenco de jogadores que reforçarão o clube para o Rondoniense 2018 serão anunciados em breve.

O Lobo do Cerrado estréia o estadual no dia 10 de fevereiro contra o Real Ariquemes, no estádio Gentil Valério, em Ariquemes.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação