AVEC: 68 bacharéis em Direito colam grau em formatura

A Faculdade AVEC realizou nesta quinta-feira, 07, a formatura da 14ª turma de Direito da instituição, onde colaram grau 68 bacharéis.

Prestigiaram a formatura cerca de 1.300 pessoas, que lotaram o salão nobre da faculdade, entre eles autoridades, professores, notáveis advogados e convidados dos formandos.

O patrono da turma foi o professor Jefferson Ouribes Flores e o Paraninfo escolhido pela turma foi o professor e advogado, Valdir Antoniazzi.

A cerimônia comandada pelo vice-diretor da Faculdade AVEC, Roberto Scalércio Pires, teve a outorga do título de “Professor Emérito” ao coordenador do curso de Direito da instituição, Hélio Daniel de Favare Baptista, por seus relevantes serviços prestados ao bem do Curso e seu excelente desempenho a frente da coordenadoria do mesmo.

O professor José Gonzaga da Silva Neto, presidente da REGES mantenedora da Faculdade AVEC, expressou sua alegria pela conquista dos quase 70 formandos e salientou que os estudos no Direito não devem parar na colação de grau.

“É importante que nossos 68 bacharéis, alguns até já passaram no exame da Ordem dos Advogados, saibam que no Direito como em qualquer profissão não podemos parar de estudar só porque conquistamos a graduação. Eu digo que existem dois tipos de profissionais; aqueles atualizados e aqueles desatualizados, por isso continuem estudando sempre”, encerrou Gonzaga, presidente da Faculdade REGES.

Texto e fotos: Assessoria