Guajará anuncia contratação do goleiro Vitor Mendonça e o atacante Wellington

O Guajará Esporte Clube confirmou a contratação de mais dois reforços para a disputa do Campeonato Rondoniense 2018. São eles: o goleiro Vitor Mendonça e o atacante Wellington.

Vitor Mendonça de Toledo tem 21 anos e acumula passagens pelo Velo Clube-SP, Independente-SP, Goiatuba-GO, Sumaré-SP, Comercial-MS, Jalesense-SP e Real Ariquemes. O jogador tem dois títulos na carreira (Sul-Mato-Grossense 2015 e Rondoniense 2017).

Já o atacante Wellington Lopes da Silva tem 24 anos e defendeu o Vitória da Conquista-BA, Ponte Preta-SP, Maraú-RS e América-PE.

A diretoria do Guajará pretende contratar ainda mais um lateral-direito. “E aí já considero que o time estará pronto para a primeira fase da competição. Na reta final, próximo de fechar as inscrições aí pretendemos contratar mais quatro peças, mas só vamos definir ao longo do decorrer do campeonato”, frisou o técnico Tinho Damasceno.

O Guajará estreia no Estadual 2018 no dia 12 de fevereiro diante do Genus no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho.

Fonte: Futebol do Norte