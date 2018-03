EMBRIAGUEZ: Vereadores pedem “cabeça” de secretário de obras após prisão com veículo oficial e fora do horário de trabalho

Na 4ª sessão ordinária nesta terça-feira, 6, realizada no auditório da prefeitura municipal de Vilhena, fazendo uso da palavra, vereadores teceram severas críticas e pediram a “cabeça” do Secretário Municipal de Obras, Josué Donadon.

O vereador Rafael Maziero (PSDB) disse que não tinha se manifestado antes sobre o caso por não ter tido sessão. Porém, o fato do secretário ter sido detido embriagado e fora do horário de trabalho, fazendo uso de um veículo oficial, é muito grave.

Maziero enfatiza que não entra no mérito da questão do secretário ter sido detido embriagado e sim da posse de um veículo público fora do horário de expediente. “O crime praticado pelo secretario é de peculato, artigo 312 do Código Penal (CP)”, denuncia.

O parlamentar ainda ressaltou que a “Câmara não é omissa quanto ao fato. Isso é algo grave. Aliás, achei que a prefeita iria se manifestar de pronto e tomar providências de imediato, mas passaram-se alguns dias e nada foi feito”.

O vereador encerrou sua fala afirmando que o “crime cometido pelo secretário é passivo de exoneração sim, e a Câmara não pode ser omissa em um fato tão grave”.

Já o vereador Ronildo Pereira Macedo (PV), também abordou o caso e teceu críticas na mesma linha de raciocínio do seu colega Maziero quanto ao fato ocorrido com Josué Donadon. Saiu fora apenas quando disse que “também gosta de tomar umas”, mas tem que ter responsabilidade, ainda mais com carro oficial. Ratificou, entretanto, que a prefeita está sendo omissa em manter seu cunhado no cargo.

Ronildo perguntou o porquê que a prefeita não exonera Josué. “Será que o secretário tem a prefeita na mão? Será que ele sabe de alguma coisa que a gente não sabe?”, questionou Macedo.

Para encerrar, Ronildo disse que “exijo que a prefeita tome uma atitude, se não tomar vai demonstrar que não tem condições de administrar nosso município”.

O vereador Francislei Inacio da Silva (PV), popular “França Silva”, também se manifestou na tribuna da Casa de Leis e teceu comentários contra o secretario de obras. Reivindicou, contudo, uma moção de apelo ao deputado Luiz Claudio Pereira Alves (PR), para interceder junto à bancada federal, com urgência, sobre a ampliação e reposição do quadro de médicos peritos aos assegurados da Previdência Social do município de Vilhena.

A vereadora Valdete de Sousa Savaris (PPS) também pediu providências da prefeita no caso de embriaguez envolvendo Josué Donadon.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia