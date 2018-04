Neste domingo acontece o 1º encontro “Street Car Moto Show” em Vilhena

Neste domingo, 22, a partir das 13h00 acontece o primeiro encontro do “Street Car Moto Show” na Praça do Shopping, localizada na Avenida Brigadeiro em Vilhena.

Durante o evento haverá mega gincana de motos, exposição e concursos de carros antigos, medição de bikes e motos rebaixadas, campeonato de carros rebaixados com avaliação em três categorias de suspensão sendo elas ar, fixa e rosca com a premiação de R$ 500,00 para os três lugares de cada categoria, além do troféu para a primeira colocação e os prêmios surpresas para os outros ganhadores.

As inscrições para o evento será realizada na hora, com a arrecadação de um quilo de alimento não perecível. Vale lembrar que todo o alimento arrecadado será doado para entidades do município.

Para mais informações entrar em contato através do telefone 69 9 9363-1763.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação