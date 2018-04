Vereador faz indicação e três policiais militares irão receber Moção de Aplauso em Vilhena

Na 9ª sessão ordinária realizada na noite de terça-feira, 17, no auditório da Prefeitura Municipal de Vilhena, foi aprovada pelos parlamentares a indicação do vereador Sargento Carlos Antônio de Jesus Suchi (Podemos), Moção de Aplauso para três policiais militares do 3º BPM de Vilhena, que foram destaques operacionais no ano de 2017.

Suchi falou ao Extra de Rondônia da importância de se valorizar os policiais militares do Estado. Por isso, tomou a iniciativa de homenagear os colegas de farda que se destacaram no Cone Sul.

Porém, vale ressaltar que os idealizadores do projeto em destacar os profissionais do ano na área militar, foi o Coronel Rildo José Flores e o Capitão Diego Batista Carvalho. Sendo realizada pesquisa nos quarteis do Cone Sul, e os mais lembrados como destaque operacional da corporação foram: 1º – Cabo Wagner Henning, (Força Tática), 2º – Cabo Antônio Mora Santana (Ptran) e 3º – SD Jhoni Figueiredo (Ptran).

Os militares também foram agraciados com medalhas do Mérito Legislativo na Assembleia Legislativa por indicação do deputado Luizinho Goebel, em forma de agradecimento pelo excelente trabalho prestado ao povo do Estado de Rondônia.

Os policiais deverão receber a placa da Moção de Aplauso numa sessão ainda ser marcada pela mesa diretora.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução