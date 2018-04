Diretor de futebol do VEC explica os motivos do desligamento da equipe do Campeonato Rondoniense

Na manhã de quarta-feira, 18, a reportagem do Extra de Rondônia conversou com diretor executivo do Vilhena Esporte Clube (VEC), Diego Talim para esclarecer os motivos da desistência do clube no campeonato estadual.

De acordo com o diretor, desde o inicio do campeonato o clube vinha passando por dificuldades financeiras e no decorrer da competição o grupo foi desanimando, e diante dessa situação, o presidente decidiu desligar o time do campeonato.

Diego salientou, que após a informação oficial do desligamento da equipe, alguns jogadores foram embora e outros devem estar indo em breve.

O diretor executivo enfatizou que o presidente do Vilhenense Esportivo Clube, Valdir Kurts entrou em contato com ele para uma reunião sobre a situação do VEC. Segundo Talim, a reunião foi para discutir com empresários da cidade e pedir ajuda financeira ao clube, mas em razão a situação, não foi possível. Porém, agradeceu a Valdir pela tentativa em ajudar o time.

Além disso, Talim ressaltou sua indignação com a arbitragem da federação. “A derrota do clube contra o Genus, foi devido à arbitragem mal intencionada. O que o árbitro Mezaque Guimaraes fez, foi inaceitável, não mostrou ter habilidade para apitar, sendo ele o causador da derrota da equipe”, pontou o Diego.

Para o zagueiro Junior Porto, a situação é muito triste. O time tinha tudo para se classificar e brigar pelo titulo, apesar das dificuldades que estava passando. Mas que sirva de aprendizado para todos os envolvidos. “Agora a gente precisa de ajuda financeira para comprar passagens de retorno, e esperamos que a cidade e as empresas possam contribuir com o grupo”, reforçou Junior.

Texto e Foto: Extra de Rondônia