Pioneiro de Colorado comemora 100 anos esbanjando saúde e lucidez

O mineirinho Antônio Felipe dos Santos, de São Sebastião do Maranhão, comemorou no domingo, 13, seu centésimo aniversário com muita saúde e lucidez em companhia de sua numerosa família.

Antônio, que perdeu a mãe quando tinha apenas três dias de nascido e seu pai há apenas 10 dias depois, foi adotado por um amigo da família chamado Mané Romão, trabalhou a vida toda fazendo diárias em fazendas e na plantação de lavouras próprias.

O centenário casou-se duas vezes, sendo que com a primeira esposa, Angélica, teve quatro filhos e quatro filhas. Já com a segunda, chamada Maria Cândida Coelho, que faleceu em fevereiro de 2015 já com 82 anos, teve setes homens e três mulheres.

No ano 1972 Antônio se mudou para o município de Santa Lucia/PR e em 1975 veio para Rondônia, quando morou pela primeira vez em Colorado e em 1992 mudou-se para Buritis, retornando em definitivo já em 2010. Até hoje o mesmo afirma morar no 21, que foi o primeiro nome da referida cidade.

Atualmente o idoso reside com seu filho mais novo, Avelino Aparecido, que já tem 48 anos e com a nora Silvana Rodrigues.

Desde sua juventude se alimenta pela manhã com farinha e leite de vaca. No almoço a comida é normal apenas com pequenas restrições de carnes. Sempre preferiu peixes, frango caipira e carne de porco, também caipira. Com dieta a base de pouca carne vermelha, nunca adotou o uso de água gelada, apenas fresca.

Antônio, que não abre mão de seu bom e velho cafezinho, sempre que podia deitava cedo para levantar cedo. Nunca abusou de bebidas alcoólicas, fumava bastante, mas fumo de corda.

Com o primeiro casamento Antônio teve 8 filhos, 34 netos, 46 bisnetos e 20 tataranetos. Já no segundo, foram 10 filhos, 43 netos e 52 bisnetos.

Além dos parentes moradores de Colorado, a festividade reuniu familiares de Buritis, Vilhena, Colniza, Novo Plano, Aripuanã- MT, Cerejeiras e Comodoro. O primeiro genro de Antônio, que tem 86 anos e já é viúvo, marcou presença.

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Nilo Coradini