SESSÃO ÀS ESCONDIDAS: Vereador impede trabalho e retira repórter que filmava bate-boca para alterar lei antinepotismo em Vilhena; vídeo

Ronildo Macedo infringiu Regimento Interno da Casa de Leis. Sinjor e Fenaj serão comunicados

A atual legislatura da Câmara de Vilhena demonstrou que a palavra “Transparência”, usada de forma contínua pelos vereadores em eventos públicos, só fica na teoria. Na prática, a situação é bem outra.

Na manhã desta quarta-feira, 1, o repórter Petter Vargas, do Extra de Rondônia, foi retirado do local onde era realizada a sessão extraordinária, uma sala do Hotel Carimam, arrendado ao Poder Legislativo para suas atividades.

Como é corriqueiro, a assessoria do Legislativo convidou os profissionais de imprensa a prestigiar e cobrir a sessão.

Mesmo não estando descrito na pauta legislativa, vereadores debateram a respeito de um assunto espinhoso: mudanças na Lei nº 4.920, que veda o nepotismo na administração pública, sancionada pelo então prefeito Adilson de Oliveira (PSDB), em 29 de junho passado. Leia AQUI

Houve bate-boca entre os vereadores Rafael Maziero (PSDB) e Carlos Suchi (Podemos).

Maziero, autor do projeto que deu origem à Lei, pretende fazer alterações. Já Suchi questionou a intenção de querer modificar alguns artigos da Lei que já foram (re)discutidos e aprovados a toque de caixa pelos parlamentares.

Ao perceber que o repórter do Extra de Rondônia estava filmando a discussão, Ronildo Macedo (PV), que será presidente da Casa a partir do dia 1 de janeiro de 2019, alertou seus demais colegas da Casa e “convidou” o repórter a se retirar da sala, impedindo o trabalho do comunicador.

Para o jornalista Esteban Vera, ex-diretor de Comunicação da Câmara de Vilhena, o comportamento de Macedo revela total falta de respeito com a categoria e com a liberdade de expressão. “Todas as sessões – ordinárias e extraordinárias -são públicas. Isto está detalhado no Regimento Interno (RI) do Legislativo. A Liberdade de imprensa é um direito constitucional. Parece até que os vereadores querem esconder alguma coisa. Espero que Macedo explique seu comportamento à sociedade, que está registrado em vídeo”, reclamou.

INFRINGÊNCIA AO REGIMENTO INTERNO (RI)

Ao “convidar” o comunicador a se retirar do recinto, Ronildo Macedo infringiu dois artigos do RI do Legislativo vilhenense.

O artigo 76 informa que “as sessões serão públicas”. Já o artigo 78, explica que “será dada ampla publicidade às sessões da Câmara, facilitando-se o trabalho da imprensa, publicando-se a pauta e o resumo dos trabalhos”.

SINJOR E FENAJ

O Extra de Rondônia vai enviar ofícios ao Sindicato dos Jornalistas do Estado de Rondônia (Sinjor) e à Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) para as manifestações sobre o caso.

Em tempo, o site aguarda manifestação do presidente da Câmara, Adilson de Oliveira (PSDB) e explicar se a atitude de um dos seus pares é correta à função legislativa.

Texto: Extra de Rondônia

Foto e vídeo: Extra de Rondônia