VEJA VÍDEO: emoção marca inauguração de escola que leva nome de filho de ex-prefeito; “Japonês” anunciou obras

A cerimônia de inauguração da escola municipal Luiz Eduardo Silva Rover, na última quinta-feira, 9, no bairro Cristo Rei, emocionou os presentes em Vilhena.

Realizada com recursos do Governo Federal e contrapartida do município, a obra teve custo total de R$ 1,3 milhão e tem nome em homenagem ao filho do ex-prefeito José Rover e da ex-primeira-dama Lizângela Rover.

O evento acontece uma semana após a data de nascimento do jovem Luiz Eduardo, que teria completado 22 anos no último dia 3 de agosto.

Na ocasião, o prefeito Eduardo Japonês lembrou que a obra foi um projeto conseguido na gestão Rover. “Eu venho aqui somente entregar a escola à comunidade. Temos que reconhecer e dar o mérito a quem merece”, disse.

O ex-prefeito Zé Rover relembrou o planejamento que levou ao projeto da escola, a infância do filho e do coração generoso que tinha. Luiz Eduardo foi assassinado num assalto ocorrido em 26 de agosto de 2017. Relembre AQUI

ANO LETIVO

Neste 2º semestre as aulas iniciaram no dia 30 de julho, já instalados no novo prédio. A unidade de ensino contempla 10 turmas em dois períodos e conta com 240 alunos matriculados.

CONSTRUÇÃO

A construção da escola Luiz Eduardo teve início em setembro de 2015, passou por paralisação na obra e até distrato com empreiteira. Retomada em agosto de 2017, a construção foi finalizada neste semestre

MAIS OBRAS

O prefeito Eduardo “Japonês” anunciou outras obras em andamento, como a construção do novo prédio da Semed e a reforma e ampliação da escola rural Maria Paulina, com a construção de cinco salas e banheiros, previstas para serem entregues nos próximos 30 dias. Além disso, a construção do refeitório na escola Iquezinha também já está com o projeto arquitetônico pronto. Ao mesmo tempo, aguardam liberação do Governo Federal duas escolas de ensino fundamental com seis salas, localizadas no bairro Embratel e no Setor 12.

