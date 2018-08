OAB Vilhena promove “Baile do Rubi” em comemoração ao Dia do Advogado

A Subseção de Vilhena da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB/RO) promove nesse sábado, 18, o tradicional “Baile do Rubi”, para celebrar o Dia do Advogado. Este ano, a data ainda será festejada em razão da OAB Rondônia estar comemorando 44 anos.

O evento reunirá os profissionais do Direito do município e região em uma grande festa de gala. Em clima de grande confraternização, os convidados celebrarão a data junto aos colegas de profissão, familiares e amigos.

Alegria e descontração acontece no salão de eventos da AVEC, a partir das 22h00. A animação será por conta da Banda Bis.

Para o presidente da subseção Vilhena, Estevan Soletti, será uma grande alegria reunir os colegas da cidade nessa grande festa. O Baile se tornou um evento tradicional no calendário da advocacia vilhenense, e um dos momentos mais aguardados pelos profissionais da região.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação