Veja fotos da 2ª noite da 8ª Edição do Colorfesti

Centenas de pessoas participaram da 2ª noite da 8ª Edição do Festival Popular de Colorado do Oeste, Colorfesti, na noite de sábado, 25.

O evento contou com a presença do prefeito José Ribamar Oliveira (PSB), do vice-prefeito, João Batista Pereira (MDB), da deputada estadual Rosangela Donadon, entre outras autoridades. Além da participação especial do Tiro de Guerra e indígenas da região.

A reportagem do Extra de Rondônia marcou presença e clicou os melhores momentos. Confira.

>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>





























































Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Nilo Coradini