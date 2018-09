CASO DOS CELULARES: Adilson diz que matéria é “mentirosa”, mas edital que calcula estimativa de R$ 180 mil desmente presidente

O presidente da Câmara de Vilhena, Adilson de Oliveira (PSDB), enviou release aos veículos de comunicação da cidade tentando explicar a estimativa de R$ 180 mil em gastos com linhas de celulares para vereadores e servidores da Casa de Leis. Relembre AQUI

Na nota, Oliveira disse que “a matéria caluniosa” e classificou como “mentirosa”. Afirma que, ao contrário dos R$ 180 mil citados, “os gastos não irão ultrapassar R$ 2.600 mensais nos próximos 30 meses, ou seja até o fim de 2020”.

Assim ele justificou: “O valor de R$ 180 mil é um levantamento de mercado realizado pelo setor de licitação. Todas as licitações do país realizam esse levantamento, antes de dar prosseguimento às licitações. No entanto, como a licitação se dá por pregão eletrônico, os preços reduzem de 30% a 40%, ou mais”, explicou Adilson de Oliveira.

Garante que atualmente a Câmara tem um gasto mensal médio de R$ 2.500,00 com telefonia para cerca de 22 celulares. Os atuais aparelhos celulares têm qualidade padrão, com ligações interurbanas e internet disponíveis. Alguns vereadores e diretores não fazem uso dos celulares corporativos.

Para finalizar, Oliveira disponibilizou a última fatura com telefonia celular, no valor de R$ 2.565,43, que fica dentro da média de utilização mensal da instituição. Confira a fatura e mais informações AQUI

EDITAL DESMENTE PRESIDENTE

Diferente do que o presidente da Câmara afirma, o Extra de Rondônia apenas narrou os fatos apresentados no edital de pregão eletrônico nº 07/2018/CVMV, e que ele mesmo determinou sua publicação em 29 de agosto passado no Diário Oficial Eletrônico (DOV) (IMAGEM ABAIXO).

No referido edital, os internautas poderão obter, na íntegra, todas as informações a respeito do procedimento e o valor de R$ 180 mil estimado para tal finalidade.

Na matéria, o Extra de Rondônia também informa – após ouvir a servidora pública Mikéli Fernandes Cunha, pregoeira e responsável pela licitação na Câmara – que os valores citados no edital é apenas cotação de mercado que será analisado pelo Legislativo. O pregão ocorrerá nessa quarta-feira, 12.

> CONFIRA A ÍNTEGRA DO EDITAL ABAIXO: licitacao celulares de vilhena



Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia