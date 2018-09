Após polêmica, Câmara suspende licitação e analisa alteração em edital que estima gastos de até R$ 180 mil com celulares

A Câmara de Vereadores de Vilhena decidiu suspender a licitação prevista para ocorrer hoje, 12 de setembro, com a finalidade de adquirir 23 linhas telefônicas para o uso de vereadores e servidores da Casa.

A princípio, a estimativa de gastos era de até R$ 180 mil (cento e oitenta mil reais) até o encerramento da legislatura.

O presidente do Legislativo, Adilson de Oliveira (PSDB), porém, afirmou que esse valor poderia reduzir em até 40%.

O comunicado da suspensão foi publicado na edição nº 2559, desta terça-feira, 11, no Diário Oficial do Município de Vilhena (D.O.V). (IMAGEM ABAIXO)

No aviso, a pregoeira do Legislativo, Mikeli Fernandes Cunha, informa que a suspensão tem por objetivo a “análise e possíveis alterações do Edital oriundo ao requerimento Protocolado através do e-mail da CPL no dia 10/09/2018 – referente à impugnação do referido Edital”.

Explicou, ainda, que o novo edital e a nova data da seção pública serão informados em breve.

POLÊMICA

A polêmica aconteceu após o Extra de Rondônia levar o caso à tona na quarta-feira passada. Relembre AQUI

Os parlamentares foram duramente criticados pela opinião pública por fazer uma estimativa “salgada” nesta época de crise financeira que assola o país. Internautas questionaram também se o uso de celulares pago com dinheiro era necessário aos edis.

Adilson de Oliveira enviou release aos veículos de comunicação da cidade dizendo que a matéria publicada no Extra de Rondônia é “mentirosa”, mas foi desmentido pelo próprio edital. Relembre AQUI

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia