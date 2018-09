Expedito Junior faz corpo a corpo nesse fim de semana no Cone Sul

O vereador Samir Ali (PSDB), coordenador de campanha de Expedito Junior (PSDB), no Cone Sul, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia, e confirmou a presença do candidato nesse fim de semana na região.

Expedito Junior, vai percorrer as principais ruas e avenidas levando suas propostas aos eleitores de Vilhena, Colorado, Pimenteiras, Cabixi, Cerejeiras, Corumbiara e Chupinguaia.

Confira agenda:

Sábado, 15.

Vilhena – 08h00 reunião com lideranças, 09h00 – caminhada Avenida Paraná

Colorado – 12h00 – almoço, 13h00 reunião com lideranças

Pimenteiras – 15h00 – reunião com lideranças

Cabixi – 17h00 – reunião com lideranças

20h00 – Vilhena – reunião com sindicato dos professores

Domingo, 16.

Cerejeiras – 08h00 – reunião com lideranças

Corumbiara – 10h00 – reunião com lideranças

Chupinguaia – 12h00 almoço, 13h00 reunião com lideranças

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia/Divulgação