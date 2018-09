Maurão de Carvalho diz que cuidar das pessoas é o seu maior compromisso

Candidato ao Governo participou de reuniões na capital e falou de propostas

Durante reuniões em Porto Velho, nesta segunda-feira (17), o candidato a governador Maurão de Carvalho, da coligação “Rondônia, unidos somos fortes”, disse que cuidar das pessoas é o seu maior compromisso e assegurou que irá trabalhar para conduzir o Estado com equilíbrio, diálogo e responsabilidade.

“Cuidar das pessoas é o nosso grande compromisso, o nosso maior desafio. Desta forma, iremos trabalhar para a construção de uma gestão equilibrada, sem gastar mais do que arrecada e sem deixar de honrar os compromissos, sempre pensando no bem estar das pessoas e na garantia dos direitos básicos”, disse Maurão.

Segundo o candidato, ao longo de seus mandatos como prefeito e deputado estadual, sempre elegeu o diálogo como ferramenta essencial de trabalho.

“Caso seja eleito governador, quero trabalhar ouvindo as pessoas e definindo políticas públicas sempre pensando no seu bem estar. Sou um homem simples, filho de agricultores e comecei a trabalhar na roça ainda criança. Não tenho medo de desafios e não me escondo dos problemas, pois tenho coragem para lutar e creio em Deus, que me dá forças e direção”, destacou Maurão.

O candidato participou de reuniões em empresas e com apoiadores de candidatos proporcionais de sua coligação, sempre levando a mensagem de otimismo e de fé em uma Rondônia cada vez mais forte.

Texto e fotos: Assessoria

