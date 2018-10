Associação Cooperar faz reunião para início da construção de novo hospital em Vilhena

A reunião de início do projeto de construção do hospital Cooperar em Vilhena, aconteceu na manhã da última segunda-feira, 15, no Centro de Treinamento e Cultura Sicoob Credisul (CTC). O novo hospital no município será construído pela Associação Cooperar, através das doações dos associados a Sicoob Credisul, com a administração da Unimed Vilhena.

Participaram desse primeiro encontro, João Carlos de Freitas, presidente da Associação Cooperar, Ivan Capra, presidente da Sicoob Credisul, e Vilmar Saúgo, diretor executivo da Sicoob Credisul. Além do médico Élcio Carlos Rossi, presidente da Unimed Vilhena, e Rodrigo Gallina, superintendente da Unimed Vilhena.

Na ocasião o arquiteto Fábio Marconi, de Caxias do Sul (RS), foi apresentado ao grupo. Ele será o responsável pela elaboração do projeto arquitetônico hospitalar. Fábio é especialista na área da saúde e teve contato com as principais diretrizes da obra que fará em Vilhena.

“Esta primeira reunião teve o objetivo de definir o programa de necessidade do hospital, para então começar realmente a elaboração do projeto”, explicou

Local da construção

O terreno do hospital já foi definido, após a análise dos membros da associação entre os locais propostos. De acordo com João Carlos, o terreno possui 27 mil metros quadrados.

“Escolhemos a área próxima a Rical, ao lado da Faculdade Marechal Rondon – FARON, na Avenida Marechal Rondon. Hoje e amanhã acompanharemos o Fábio até lá para que ele possa conhecer o local”, disse.

Segundo João Carlos, a construção deve ter início ainda em 2018, com previsão de término para 2020.

Doações

No total, até setembro de 2018, as doações somaram R$ 2,34 milhões. Foram mais de 8 mil cooperados doadores. Seja um doador também: Associação Cooperar Agência 3325 Conta Corrente 43.593-7 ou procure sua agência Sicoob Credisul.

Texto: Assessoria

Fotos: Assessoria