Batalhão de Vilhena comemora 30 anos com graduação de soldados e certificado a amigos da PM

Na manhã desta sexta-feira, 19, o 3º Batalhão de Polícia Militar, comemorou 30 anos de instalação, em Vilhena.

A solenidade foi realizada no quartel, localizado na Avenida Tiradentes, no bairro 5º Bec. Na ocasião, se fizeram presentes, o prefeito do município de Vilhena, Eduardo Toshiya Tsuru, entre outras autoridades civis e militares.

A cerimonia marcou a condecoração de soldados no curso de graduação a Cabo. Houve também premiação a destaques operacionais de policiais pela atuação junto à comunidade. Além disso, autoridades civis foram agraciadas com a entrega de certificados amigos da Polícia Militar.

No evento, o chefe da coordenadoria regional do policiamento III, Coronel Paulo André Souza, parabenizou a unidade militar pelos 30 anos de implantação e os bons serviços prestados a população vilhenense.

André lembrou os militares que passaram pelo 3º BPM dedicando suas vidas e promovendo a paz social, fazendo história na corporação.

Por fim, o comandante agradeceu a todos policiais militares que se dedicam dia e noite em prol da comunidade.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia