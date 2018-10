Com R$ 4 mil em prêmios, “Festival da Canção”de Chupinguaia chega ao final em grande estilo

No último dia 21, chegou ao final o Festival Popular de Interpretação da Canção do Município de Chupinguaia.

O evento que era tradição na região, foi esquecido por um tempo, mas a prefeita Sheila Mosso (DEM), fez questão de resgatar o projeto popular.

Com isso, após algumas etapas, o festival chegou ao seu final em grande estilo no último domingo, 21, na Estancia Guaporé. O evento teve apoio do Centro Educacional, da equipe da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo (Semectur) e Câmara de Vereadores.

O festival contou com candidatos de altíssima qualidade, tanto na categoria adulto quanto na infantil e distribuiu R$ 4 mil em prêmios.

Confira os ganhadores

Categoria infantil:

3º – lugar – Adria Lorrayne R$ 150,00

2º – lugar – Clarissa Guedes R$ 300,00

1º – lugar – Fernanda Abreu R$ 500,00

Categoria Adulto:

5º lugar – Luzinete Araújo R$ 150,00

4º lugar – Alisson Carneiro R$ 300.00

3º lugar – Gervásio Prado da Silva R$ 500,00

2º – lugar – Davi Alves R$ 800,00

1º – lugar – Bruno Lima R$ 1.300,00

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação