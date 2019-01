Wilson Camargo abrirá vagas para turmas de 6º a 9º ano

A partir da próxima segunda-feira, 07, a escola Wilson Camargo estará realizando as rematrículas e novas matriculas para turmas de 6º ano. Vale lembrar que o período de inscrição será até o dia 15 de janeiro.

De acordo com a diretora, Maria da Penha Batista Ueda, a escola abrirá 10 turmas para o 6º ano, sendo cinco no período matutino e cinco vespertino. Para realizar as matriculas os pais deverão comparecer na instituição portando os documentos necessários.

Quanto a novas vagas de 7° a 9° ano, caso haja, serão lançadas por meio do site: matricula.seduc.ro.gov.br, após o período de rematrícula. Para as reservas online o prazo é de 21 a 31 de janeiro.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo Extra