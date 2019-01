Itens de material escolar mantém preço em Vilhena; empresária comenta

Passadas as festas de fim de ano, importadoras e papelarias de Vilhena começam a preencher as prateleiras com artigos escolares, buscando atrair pais e estudantes que procuram por variedade e preços baixos nos produtos.

A empregada domestica Rose da Silva, de 35 anos, diz que preferiu antecipar as compras para a filha, que vai iniciar 4º ano do ensino fundamental com um novo kit escolar.

“Comprar antes evita filas, tenho mais tempo e variedades para escolher. Minha filha gosta de cadernos de princesa e canetas cor de rosa, assim fica até mais fácil à procura”, comentou .

A empresária Ilda Martins, dona de uma papelaria no centro da cidade, afirma que os itens dos materiais escolares mantiveram o preço em relação ao do ano passado. Mochilas, lápis, cadernos, estojos, cola branca e as folhas de oficio estão entre os artigos mais procurados pelos consumidores.

“A maioria dos clientes é de escolas particulares que começam mais cedo à volta as aulas e sempre escolhem aqueles produtos com imagens interessantes, bonitos e modernos” destacou.

A estudante do 2º ano de ensino médio, Hanna Yasmim, de 15 anos, disse que quer voltar às aulas com kit renovado na mochila.

Ela conta que sempre aproveita para da um “pulinho” nas lojas no centro da cidade para pesquisar preços que estejam dentro do orçamento. “Vale a pena olhar tudo antes, para economizar o máximo possível”, justificou.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia