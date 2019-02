Sicoob Credisul reinaugura agência no Acre

A Sicoob Credisul reinaugura nesta sexta-feira, 15, sua agência no bairro Habitasa em Rio Branco, no Acre. A cerimônia terá início às 18h30, com a presença de autoridades locais, imprensa e da diretoria da cooperativa.

A partir da segunda-feira, 18, os atendimentos aos cooperados passam a ser realizados no novo prédio. A agência continuará localizada na Avenida Ceará, mas agora no prédio Nº 638, próxima à antiga localização.

De acordo com Sérgio Borgert, gerente administrativo da Sicoob Credisul no Acre, o espaço da nova agência, que conta com 542 metros quadrados, irá melhorar o atendimento aos cooperados. “A agência terá um tamanho semelhante à anterior, mas agora com um ambiente moderno e aconchegante vai proporcionará mais comodidade aos cooperados”, explicou Borgert.

Além da agência no bairro Habitasa, a Sicoob Credisul possui outra unidade de atendimento em Rio Branco, no bairro 7º BEC, antigo bairro Estação Experimental. A cooperativa também está presente em Mato Grosso e Rondônia, somando 21 unidades distribuídas nesses três Estados.

Logo após a cerimônia de reinauguração, acontecerá a pré-assembleia da Sicoob Credisul na cidade, seguido de jantar e apresentação musical. Na ocasião, estarão presentes os diretores da cooperativa, Ivan Capra, presidente do Conselho de Administração,Vilmar Saúgo, diretor executivo, e Dante Hahn, diretor operacional.

Na pré-assembleia, a diretoria irá apresentar aos cooperados do Acre, os resultados de 2018, considerados histórico para a cooperativa. Esta será a primeira do ciclo de 15 pré-assembleias que antecipam a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE). A AGOE será realizada no dia 26 de abril, em Vilhena (RO), cidade sede da Sicoob Credisul que comemora 20 anos em 2019.

Texto e foto: Assessoria