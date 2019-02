Em jogo quente e com expulsões, Vilhenense bate união Cacoalense com placar apertado no Portal da Amazônia

O Vilhenense Futebol Clube venceu a União Cacoalense por 1 a 0 na manhã deste domingo, 17, no Portal da Amazônia, jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Rondoniense 2019.

O único gol do jogo saiu aos 34 minutos da segunda etapa com Edilsino em cobrança de pênalti

No domingo seguinte, o Leão do Norte enfrenta o Barcelona, às 17h00 (horário de Rondônia), no Portal da Amazônia. Já a Raposa da BR, folga nessa rodada e volta em campo, no próximo sábado, 02, contra o Índio do Norte, às 20h00, (horário de Rondônia), no estádio Aglair Tornelli, em Cacoal.

O JOGO

O primeiro tempo começou com Vilhenense pressionando o campo adversário com jogadas de cruzamento, mas pecava nas finalizações e nas boas defesas do goleiro Gustavo.

Aos 16, Mailson rouba a bola na saída da defesa e da um ótimo passa para Lagoa livre na entrada da área que toca por cima, mas goleiro evita o gol fazendo uma boa defesa.

Em rara chegada ao ataque, a Raposa da BR experimentou com Careca, na entrada área, aos 32, mas o goleiro Gil defendeu sem problemas.

A partida começava a ficar quente, com faltas duras e os primeiros cartões amarelos passaram a ser distribuídos para Tião Bahia, Chicão e Bida da União Cacoalense; e China do Vilhenense.

Vilhenense valorizava a posse de bola e nas jogadas em velocidade. Aos 34 minutos, Deiblidy avança em profundidade pela direita e invade a área, e na sequência toca para Lagoa livre, mas o camisa 8 perdi na cara do gol .

CONTINUAÇÃO

Na segunda etapa , o Índio do Norte continuava administrando a partida. Aos 12 minutos cria o primeiro lance de gol: Lagoa enfia para Xavão na entrada da área que chuta cruzado, o goleiro espalma, a bola sobra na pequena área, mas ninguém chega para finalizar.

Na sequência china comete uma entrada dura e acaba recebendo o cartão vermelho. Aos 20 minutos Vilhenense realiza a primeira substituição em campo. Mailson sai e entra Edilsinho.

Sem reação em campo, a Raposa da BR continuava sem criar jogadas de perigo. Aos 25, Chicão acaba expulso, após, cometer uma falta em Lagoa

Aos 34, Tuquinha enfia um ótimo passe para Edilsinho, que invade a área e é derrubado pelo zagueiro: pênalti marcado pelo arbitro. Na cobrança, o próprio Edilsinho cobra deslocando o arqueiro para abrir o placar.

O técnico da União Cacoalense tenta busca o empate, colocando Luiz e Renan em campo. Aos 44, Lagoa avança velocidade pelo meio do campo e avança na área, que bate colocado, mas o goleiro Gustavo faz uma boa defesa.

Nos minutos finais de acréscimo, Edilsinho recebe livre na entrada da área, avança, mas é derrubado e o arbitro marca pênalti. Tuquinha cobra e chuta fora desperdiçando a última chance de ampliar para o Índio do Norte.

Texto e fotos: Extra de Ronônia (Petter Vargas)