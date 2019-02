PARECIS: vereadores consomem mais de R$ 97 mil de diárias em 2018; presidente da casa é campeão em gastos

O Extra de Rondônia fez levantamento em valores consumidos de diárias em 2018, pelos nove vereadores do município de Parecis, localizado na Zona da Mata, com 5.697 habitantes.

De acordo com pesquisa realizada pela reportagem através do Portal da Transparência, os vereadores gastaram exatos R$ 97.560,00 no ano de 2018, sendo que o presidente da Casa foi o campeão em consumir o dinheiro público.

Confira quanto cada vereador pegou em diárias

1º – Antônio Carlos Argiona Oliveira (MDB) – R$ 29.220,00

2º – Adalberto Amaral de Brito (PTB) – R$ 25.380,00

3º – Luiz Carlos Valentim de Souza (MDB) – R$ 9.000,00

4º – Ivan Paula da Silva Claudio (PP) – R$ 7.800,00

5º – Marcos Andrade Will (PP) – R$ 7.380,00

6º – Fabiene Alves da Silva (MDB) – R$ 6.720,00

7º – Sergio Leão de Araújo (PSB) – R$ 6.570,00

8º – Max Daniel de Carvalho (PSB) – R$ 3.390,00

9º – Celio Siminhuk (PT) – R$ 2.100,00

Na última semana a justiça acatou denúncia de irregularidades cometidas pelo presidente Antônio Carlos Argiona Oliveira, popular Carlinhos da 90, na eleição da mesa diretora para o biênio 2019 – 2020, onde o reelegeu. Porém, a justiça determinou novas eleições no prazo de 10 dias.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução