Guaporé confirma saída do técnico Bebeto Amorim

A diretoria do Guaporé confirmou na última segunda-feira, 25, o desligamento do técnico Bebeto Amorim. A decisão foi tomada em comum acordo em uma reunião com o treinador e a diretoria do clube.

A decisão foi tomada logo após a derrota no último domingo para o Ji-Paraná por 2 a 1 no estádio Biancão, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Rondoniense 2019.

Em boa fase, o Guaporé ocupa a vice-liderança do grupo B do Estadual, acumulando três vitórias e uma derrota.

O Guaporé retorna a campo somente no dia 10 de março diante do Vilhenense no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena.

Leia nota

O presidente do Guaporé comunica que em comum acordo com o técnico Bebeto Amorim, aceitou o pedido de demissão do treinador. Lamenta que neste momento não foi possível manter o vínculo profissional, mas que a amizade de 18 anos permanecerá a mesma.

Julio Gazele

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Divulgação