Em março, Colorado receberá show nacional de Naiara Azevedo

A cantora de renome nacional, Naiara Azevedo, se apresentará no próximo dia 29 de março no parque de exposições de Colorado do Oeste.

A dona dos hit’s, “50 reais”, “Pegada que Desgrama”, “Chora no meu colo” e “Radinho do seu Zé” realizará apresentação única no Cone Sul.

Em breve, a organização do evento trará mais informações sobre os pontos de vendas e valores dos ingressos. Aguarde.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação