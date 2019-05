A Prefeitura de Pimenteiras do Oeste, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), iniciou nesta terça-feira, 21, a mobilização do combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya e malaria.

O período do verão é o mais propício à proliferação do mosquito Aedes aegypti, por causa das chuvas, e consequentemente são a época de maior risco de infecção por essas doenças. Por isso, a equipe da Saúde do Município está atenta e redobrar os cuidados para eliminar possíveis criadouros do mosquito.

Neste sentido, a Semusa iniciou uma série de ações para conscientizar sobre a importância de eliminar os focos do mosquito, especialmente no verão, período mais favorável à proliferação do mosquito.

As ações integradas e simultâneas, em todo o município, mobilizando a população. São previstas distribuição de material educativo, visitas domiciliares, mutirões de limpeza realizados pelos agentes de saúde, entre outras ações voltadas para a comunidade local.

O objetivo da campanha é mostrar que o combate à proliferação do mosquito começa dentro da própria casa, sendo responsabilidade de cada um, podendo gerar mudança positiva na vizinhança.