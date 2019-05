O fato foi registrado na tarde desta terça-feira, 21, na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.

Conforme Boletim de ocorrência (BO), O Núcleo de Inteligência (NI) da Polícia Militar (PM), obteve informação que um homem por nome Wanderley Prestes da Costa, de 36 anos, que mora em Vilhena, tinha ido ao município de Cerejeiras buscar certa quantidade de entorpecente.

Diante da informação, o Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) em conjunto com policiais do NI foram até o entroncamento da BR-435, com a via de acesso a comunidade Vista Alegre próximo ao Rio Colorado, e passaram a monitorar os veículos que por aquela estrada transitavam, sendo que em dado momento passou uma moto Honda CG 160 de cor preta, placa NDP-1345/Vilhena, no qual o condutor seguia sentido BR-364.

As características do condutor da moto batiam com as mesmas que a polícia tinha do suspeito. Com isso, o motoqueiro foi abordado, e em revista foi localizado na jaqueta dois tabletes de substancia aparentando ser pasta base de cocaína, pesando dois quilos e 34 gramas.

Ao ser questionado, confessou que adquiriu a droga na cidade de Cerejeiras, pelo valor de R$ 20 mil e pagou em dinheiro. Porém, não quis revelar de quem havia comprado a droga.

Diante dos fatos, o suspeito foi levado juntamente com a droga apreendida e a moto utilizada no transporte para a delegacia.