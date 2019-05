No começo da noite desta terça-feira, 21, a Equipe do 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Vilhena, foi chamada para combater incêndio numa vegetação nas proximidades da faculdade Unesc, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, as chamas foram controladas e não há risco de se propagar até aos imóveis daquela região.

Porém, a fumaça incomodou bastante a vida de quem mora nas proximidades. Mas até o momento não houve nenhum chamado de socorro devido ao sinistro.

Ainda não há informação de como o fogo possa ter começado. Devido ao início da estiagem a vegetação fica seca e com isso, qualquer faísca pode causar incêndio, inclusive de grandes proporções.

>>>>>>Vídeo abaixo:

