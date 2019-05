Na manhã desta quarta-feira 22, visitou a redação do Extra de Rondônia a secretária geral do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vilhena e Chupinguaia Clarinda da Silva, 46 anos, e a professora da rede pública e também representante do Sindicato dos Professores Estaduais (Sinprof) Janete Maria Warta, 41 anos, para falar da audiência pública que debaterá a reforma da previdência na próxima semana.

Clarinda contou que a mobilização para realização da audiência pública é conjunta e possui vínculos com entidades urbanas, rurais, funcionários públicos, associações, pastorais da igreja católica, estudantes da Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir) e do Instituto Federal de Rondônia (Ifro).

Segundo a representante, a reunião tem como objetivo discutir e esclarecer a reforma da previdência, pois ao seu ver as mudanças degrine a imagem do trabalhador e tira muitos direitos já adquiridos.

De acordo com Janete é importante à participação geral, pois o governo federal condicionou essa reforma aos cortes de gastos da educação. “A proposta da audiência pública é a de que possamos conversar com nossos representantes da bancada federal com poder de voto para que eles defendam nossos interesses”.

“Entendemos que esse projeto vem para sacrificar a classe trabalhadora aumentando o tempo de contribuição e idade de aposentadoria. Vale lembrar que a previdência social possui três financiadores: os trabalhadores, empresas privadas e o governo. Os trabalhadores contribuem em dia, as empresas na maioria dos casos sonegam impostos ou acabam declarando falência e o governo tem suas verbas desviadas”, explicou ela.

Já confirmaram presença os deputados federais Expedito Neto, Mauro Nazif, Jaqueline Cassol, os estaduais Luizinho Goebel e Lazinho da Fetagro.

As representantes finalizam convidando toda a população para participar deste debate que acontecerá no dia 31 de maio, no auditório da prefeitura municipal, a partir das 17h.