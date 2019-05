O diretor da imobiliária Vaz Desenvolvimento, Douglas Vaz, participou do 91° Encontro Nacional da Indústria da Construção (ENIC), no Rio de Janeiro.

O evento ocorreu entre os dias 15 e 17 de maio, e trouxe como palestrantes os ministros Paulo Guedes da economia, Ônix Lorenzoni da Casa Civil e o presidente da Câmara Rodrigo Maia, além de inúmeras outras personalidades do setor.

Dentre os temas debatidos no evento estavam à desburocratização do setor, com amplo debate sobre segurança jurídica e aspectos para a simplificação dos procedimentos no licenciamento ambiental de empreendimentos da construção civil, especialmente aqueles voltados para a indústria imobiliária.

Também no dia de encerramento do evento, dois painéis importantes chamaram a atenção dos presentes e trouxeram expectativas bastante positivas quanto ao rumo da economia brasileira e futuro do país.

Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara, falou sobre o total engajamento da casa para a votação da Reforma da Previdência e se disse muito animado com a expectativa de aprovação da reforma ainda na primeira ou segunda quinzena de junho.

Além disso, Maia explicou sobre a articulação junto à Câmara para fortalecer o crédito imobiliário e assim retomar o crescimento com a geração de mais de 1,5 milhões de vagas de empregos que foram perdidos no setor da construção civil.

O ministro Paulo Guedes, reforçou que o governo federal está focado em retomar as taxas de crescimento do país até final do ano e trouxe importantes contribuições no painel que discutiu sobre a indústria da construção e sua contribuição ao novo momento econômico brasileiro.

“Essa é sem dúvidas uma excelente notícia para o país, sobretudo porque tivemos a certeza que nossos governantes não estão focados na guerra ideológica que tem acontecido nas redes sociais, mas sim, em votar as reformas que o país precisa e se articulando para fazer a economia crescer”, concluiu Douglas Vaz.