O prefeito Eduardo Japonês (PV) se reuniu nesta tarde com a empresa vencedora da licitação das obras de pavimentação das avenidas Rondônia e Rio Grande do Norte para definir os últimos detalhes para o lançamento das obras na próxima segunda-feira, 27, às 11h, em frente à Mecânica Alves, na própria avenida Rondônia, em Vilhena.

“Ao longo dos anos as pessoas sofreram aqui. Mas agora isso vai acabar. A Construvil é uma empresa responsável e tenho confiança na capacidade deles. A reunião de hoje foi muito produtiva e alinhamos a conclusão das obras para bem antes do prazo máximo, que é 15 de novembro”, explica Eduardo Japonês.

Adones Hoffmann, proprietário da vencedora do certame, garantiu no encontro que poderá entregar a pavimentação já em agosto, antes que as chuvas comecem, e as demais benfeitorias em setembro e outubro.

Foram debatidas também questões técnicas envolvendo o tempo necessário para o asfalto descansar após aplicado. “Precisaremos da compreensão da população e elaborar uma logística especial para as empresas da avenida, já que o material vai exigir alguns dias de depuração a fim de secar com qualidade. A movimentação de veículos pesados manobrando em cima do asfalto recém-aplicado poderá comprometer a qualidade. Como é uma obra que desejamos que dure o máximo possível, tomaremos essa precaução”, explica Ricardo Zancan, secretário de planejamento.

Nesta semana, os trabalhos de topografia e demarcação dos locais de trabalho, inclusive com algumas perfurações, já começou na avenida, visto que a ordem de serviço já foi assinada.